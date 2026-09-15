CHIETI (ITALPRESS) – La Guardia di finanza di Chieti, sotto la

direzione della locale Procura, ha concluso un’indagine

sulla somministrazione fraudolenta di manodopera nel settore del

trasporto merci su gomma, facendo emergere un sistema di frode

transnazionale finalizzato all’evasione fiscale e contributiva,

con lavoratori soprattutto di nazionalità albanese. L’inchiesta,

avviata dagli approfondimenti del Gruppo delle Fiamme Gialle, ha

portato alla luce l’utilizzo strumentale del distacco

internazionale da parte di alcune società teatine. Grazie alla

cooperazione con la General Directorate of Taxation albanese, gli

investigatori hanno accertato che le imprese estere coinvolte

erano in realtà società schermo prive di una reale struttura

operativa, utilizzate per reclutare autisti, pagarli meno del

dovuto ed evitare il versamento di imposte e contributi. Secondo

gli investigatori, le imprese italiane erano gli effettivi datori

di lavoro e i 95 autisti individuati sono stati qualificati come

lavoratori in nero. Complessivamente sono risultate coinvolte

18 società, di cui quattro estere e cinque operanti nel Chietino,

alle quali sono state contestate anche violazioni in materia di

responsabilità amministrativa degli enti. Sono 14 le persone

deferite all’Autorità giudiziaria, ritenute responsabili, a vario

titolo, di reati tributari e societari, somministrazione

fraudolenta di manodopera e truffa aggravata ai danni dello Stato. L’evasione fiscale contestata alle sole società teatine ammonta a circa 6 milioni di euro tra Ires, Irpef, Iva e Irap, mentre sono state emesse fatture per operazioni inesistenti per oltre 3,5 milioni. La stima dell’evasione contributiva previdenziale e assistenziale supera invece 1,2 milioni di euro.

– Foto: ufficio stampa Guardia di Finanza –

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