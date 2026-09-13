Uomo disperso in una zona impervia di Zum Zeri in Toscana, recuperato dagli aerosoccorritori

MASSA CARRARA (ITALPRESS) – I Vigili del fuoco del comando di Massa Carrara, distaccamento di Aulla, sono intervenuti per il soccorso ad una persona dispersa in ambiente impervio in località Zum Zeri nel versante di Albereto quasi al confine con il Parmigiano.

Sul posto è stata inviata una squadra di terra dei Vigili del Fuoco, e allertato l’elicottero del reparto volo di Arezzo, che ha raggiunto la zona, mentre da terra la persona era stata individuata ma per la conformazione del territorio non era stato possibile raggiungerla.

Sono state fornite all’uomo le indicazioni per raggiungere una radura dove gli aerosoccorritori si sono calati con il verricello dall’elicottero per recuperare l’uomo che è stato trasportato ad un aviosuperfice per essere affidato alla squadra di terra per il rientro a casa.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).