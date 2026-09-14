Un bimbo di tre anni viene azzannato da un cane nel Pistoiese, è grave

FIRENZE (ITALPRESS) – Un bambino di tre anni è stato azzannato da un cane ieri in via della Costituzione, a Casalguidi, frazione del Comune di Serravalle Pistoiese (Pistoia), riportando ferite che hanno reso necessario il trasferimento d’urgenza all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

Secondo una prima ricostruzione, il bimbo avrebbe incontrato il cane durante una passeggiata. Il bambino già conosceva l’animale e, proprio perché lo aveva visto più volte, si sarebbe avvicinato per accarezzarlo. Un gesto che però questa volta avrebbe provocato una reazione improvvisa e violentissima del cane che avrebbe azzannato il piccolo prima alla testa e poi alla gola. 2

Allertati i soccorsi, il bambino è stato preso in carico dalla Misericordia di Casalguidi e trasportato in codice di massima urgenza all’ospedale pediatrico Meyer, dove è stato sottoposto subito ad un intervento chirurgico. Le sue condizioni, seppur definite critiche, sarebbero stabili.

Sull’episodio sono in corso accertamenti, necessari per ricostruire con precisione quanto accaduto.

-Foto di repertorio IPA Agency-

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