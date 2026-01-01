Capodanno, l’Emirato di Ras Al Khaimah stabilisce un nuovo Guinness World Record

RAS AL KHAIMAH (EMIRATI ARABI UNITI) – L’Emirato di Ras Al Khaimah ha dato il benvenuto al 2026 con uno spettacolare show di droni e fuochi d’artificio della durata di 15 minuti, stabilendo un nuovo Guinness World Records per la “più grande rappresentazione aerea di una fenice realizzata con droni”. Il momento clou della celebrazione è stata un’imponente esibizione di droni che ha trasformato il cielo notturno in una tela vivente. Al centro di questo spettacolo la Fenice da record, simbolo mitologico di rinnovamento, ottimismo e rinascita, che riflette la trasformazione di Ras Al Khaimah e la sua ambizione di reimmaginare costantemente il proprio futuro.

Lo spettacolo ha preso vita grazie a 2.300 droni, tra cui 1.000 innovativi droni pirotecnici che hanno acceso le ali della Fenice in un’esplosione scenografica di luce mentre sorvolava il lungomare dell’emirato. L’evento è proseguito con un’altra suggestiva formazione aerea, intitolata “The Welcome” (Il Benvenuto): una figura umana che emerge dal mare a braccia aperte, incarnando lo spirito di accoglienza, apertura e ospitalità di Ras Al Khaimah. Al termine dello show dei droni, un countdown pirotecnico perfettamente sincronizzato ha segnato l’arrivo della mezzanotte, dando il via a un imponente spettacolo di fuochi d’artificio lungo sei chilometri, esteso da Marjan Island ad Al Hamra. Centinaia di fuochi hanno illuminato il cielo in sequenze perfettamente sincronizzate, creando una straordinaria sinfonia di colori, suoni e luci. Migliaia di spettatori, distribuiti tra i resort sul lungomare di Ras Al Khaimah e il New Year’s Eve Festival, hanno potuto assistere a esibizioni dal vivo e partecipare ai festeggiamenti, rendendo la serata un’esperienza davvero indimenticabile. All’inizio della serata, famiglie e residenti dell’emirato avevano inoltre assistito a uno spettacolo pirotecnico anticipato organizzato presso la Corniche Al Qawasim.

Commentando il traguardo raggiunto, Phillipa Harrison, CEO di Ras Al Khaimah Tourism Development Authority (RAKTDA), ha dichiarato: “Il Capodanno a Ras Al Khaimah ha l’obiettivo di unire le persone. Con lo spettacolo di quest’anno, volevamo creare una celebrazione che potesse essere condivisa dall’intera comunità e da chiunque visiti Ras Al Khaimah in questo momento speciale. Raggiungere un nuovo Guinness World Records è certamente un grande risultato, ma ciò che conta davvero sono i ricordi creati per tutte le persone che hanno festeggiato con noi. Il 2025 è stato un anno di progressi significativi per Ras Al Khaimah, e questa serata è stata l’occasione per celebrarli e accogliere il nuovo anno con ottimismo ed entusiasmo per ciò che verrà.” Con questo nuovo riconoscimento Guinness World Records, Ras Al Khaimah arricchisce ulteriormente la propria tradizione di eventi da record, consolidando la sua reputazione come una delle destinazioni leader al mondo per celebrazioni di Capodanno innovative ed emotivamente coinvolgenti.

– foto Ras Al Khaimah Tourism Development Authority –

(ITALPRESS).