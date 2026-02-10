Home Video News Xinhua Capodanno cinese, servizio postale gratuito agevola viaggi a lavoratori migranti
Trapani, martelli, pale... attrezzi che non possono essere portati in treno come bagaglio vengono imballati sul posto e spediti gratuitamente a casa. Questo servizio, disponibile alla stazione ferroviaria di Nanchang, nella provincia orientale cinese di Jiangxi, sta rendendo i viaggi più agevoli per i lavoratori migranti. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca3 (Fonte video: Xinhua)