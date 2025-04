Il Capo delle forze spaziali Usa “Le capacità della Cina in orbita sono destabilizzanti”

ROMA (ITALPRESS) – L‘espansione della Cina nello spazio preoccupa gli Stati Uniti. Il Capo della U.S. Space Force, Generale Chance Saltzman, nel corso dell’audizione davanti alla Commissione di revisione economica e di sicurezza USA-Cina del Congresso, il 3 aprile scorso, che “il rapido avanzamento del programma spaziale cinese rappresenta una sfida significativa al dominio americano in orbita” e che non deve essere considerata una semplicistica “corsa allo spazio”.

Il generale, che è a Capo delle operazioni spaziali statunitensi, ha altresì dichiarato che le ambizioni spaziali di Pechino costituiscono una “potente forza destabilizzante” in un settore sempre più contestato. La commissione, istituita dal Congresso ma composta da commissari nominati e non da legislatori, ha il compito di monitorare e riferire sulle implicazioni per la sicurezza nazionale delle relazioni economiche tra Stati Uniti e Cina.

I commissari hanno ascoltato la testimonianza che le capacità in orbita della Cina sono ora seconde solo a quelle degli Stati Uniti. “Stiamo progredendo ogni giorno nella nostra preparazione. Sono abbastanza soddisfatto della Forza Spaziale degli Stati Uniti”, ha detto Saltzman che ha poi osservato che i confronti diretti possono essere fuorvianti perché la Cina si concentra principalmente sulla regione del Pacifico occidentale, mentre gli Stati Uniti mantengono una presenza globale.

Particolarmente preoccupante, ha detto Saltzman, è il crescente arsenale cinese di armi controspaziali, tra cui missili antisatellite basati a terra, sistemi laser e capacità di guerra elettronica. Ha sottolineato che i satelliti sperimentali cinesi hanno dimostrato la capacità di manipolare altri satelliti – una tecnologia che potrebbe essere riproposta da missioni civili di “ispezione e riparazione” ad applicazioni militari.

Quando i commissari hanno chiesto conto della sua testimonianza preparata, in cui si parlava di “politica spaziale troppo restrittiva e di modi di pensare superati”, Saltzman ha chiarito che le questioni spaziali “non sono salite al livello in cui dobbiamo adeguare le nostre politiche”. Il Capo della Space Force ha individuato diverse aree in cui gli aggiustamenti delle politiche potrebbero essere utili, tra cui la riduzione dei livelli di classificazione per facilitare la condivisione delle informazioni con l’industria privata e lo snellimento dei processi di approvazione per i test in orbita e la convalida delle tattiche. “Dobbiamo raggiungere livelli di approvazione molto elevati per i test e l’addestramento. Facciamo tutto l’addestramento in simulazione, non facciamo addestramento dal vivo a causa delle politiche in vigore”, ha spiegato Saltzman.

Tuttavia, ha sottolineato che i vincoli di risorse, non le limitazioni politiche, rappresentano la sfida maggiore. “Il budget è quello che ho, è una forma di auto-costrizione. Abbiamo più cose non finanziate che finanziate”, ha detto, riferendosi a ciò che ha precedentemente descritto come una Forza Spaziale “in contrazione” a causa delle riduzioni di bilancio degli ultimi due anni. Quando i commissari hanno chiesto quali programmi specifici mancano di finanziamenti adeguati, Saltzman ha indicato che mentre le categorie di base sono coperte, le risorse sono distribuite in molti programmi.

Molte tecnologie sono ancora in fase di ricerca e sviluppo e Saltzman ha espresso il desiderio di ulteriori finanziamenti per “andare più veloce e sviluppare più capacità”. Ha citato come esempio i simulatori di addestramento della Forza Spaziale, descrivendoli come “a bassa fedeltà” rispetto alle sofisticate minacce che le forze statunitensi potrebbero incontrare.

La commissione ha poi ascoltato anche la testimonianza di altri esperti. David Cavossa, presidente della Commercial Space Federation, ha sottolineato che mentre gli Stati Uniti mantengono la loro posizione di leader mondiale nello spazio, la Cina sta “perseguendo aggressivamente il suo obiettivo di diventare leader mondiale nello spazio entro il 2050”.

Cavossa ritiene che la Cina, contando su finanziamenti statali e minori vincoli normativi, ha potuto compiere progressi con la stazione spaziale Tiangong, le iniziative di ricerca lunare, l’esplorazione di Marte e il rapido dispiegamento di costellazioni di satelliti in orbita terrestre bassa. “L’industria spaziale commerciale degli Stati Uniti ha le innovazioni e i talenti per mantenere la leadership americana nello spazio e il dominio della tecnologia”, ha dichiarato Cavossa alla commissione. “Abbiamo solo bisogno di una partnership volenterosa con il governo per realizzare il nostro pieno potenziale”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).