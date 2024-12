ROMA (ITALPRESS) – “Mi aspetto anni importanti e alle Olimpiadi di Los Angeles puntiamo in maniera decisa ad una medaglia d’oro sia a livello maschile che in quello femminile”. Lo ha detto il presidente della Federcanottaggio, Davide Tizzano, nel corso di un’intervista all’Italpress a margine dei Collari d’Oro 2024. “Lo dichiariamo subito senza nasconderci, così lo sanno sia gli atleti che gli allenatori (ride, ndr) – ha proseguito il numero uno della Federcanottaggio eletto lo scorso 24 di novembre – Magari non ci riusciremo, però puntiamo a quello. E credo anche in una riorganizzazione territoriale, abbiamo bisogno di molti più campi di gara che in questi otto anni si sono un pò persi. Daremo ad ogni regione un campo di canottaggio”. Un nuovo corso che è partito da poco e che si prefigge obiettivi ambiziosi: “Saremo vicini agli atleti, ma soprattutto alle società più piccole – ha aggiunto Tizzano – Dovremo ricordarci il percorso che abbiamo fatto in passato, torneremo ad investire sui talenti e sugli allenatori giovani e soprattutto riporteremo un pò di entusiasmo in un mondo classificato come lo sport duro per antonomasia, ma di fatto vogliamo riportare il vero valore che è quello dello stare insieme in un ambiente bello e socializzante”. A livello dirigenziale “ho creato una bellissima squadra, un gruppo giovane con età media molto bassa, credo che sia il consiglio federale con l’età più bassa in assoluto – ha proseguito il campione olimpico nel quattro di coppia a Seul 1988 e nel due di coppia ad Atlanta 1996 -. Credo che siamo sulla buona strada per puntare a qualcosa di nuovo e di diverso con un appeal particolare. Il canottaggio è uno sport aggregante che si fa all’aria aperta, punteremo anche sulla sostenibilità ambientale delle nostre attività”. Nessun problema anche con il predecessore Giuseppe Abbagnale che era in carica dal 2012: “Con lui abbiamo trovato una quadra personale. Io sono stato suo vicepresidente, mi conosce da quando avevo 12 anni. Siamo amici, siamo sportivi e guardiamo avanti con tantissima attenzione alla modernità, un pò di tecnologia in più e soprattutto al benessere degli atleti”, ha concluso.

