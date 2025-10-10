CAGLIARI (ITALPRESS) – “Gli investimenti in infrastrutture nelle aree industriali costituiscono una leva fondamentale per rafforzare e rilanciare la competitività del sistema produttivo regionale e assumono un ruolo di primaria importanza ai fini dello sviluppo economico del territorio isolano e dell’attrazione di investimenti anche esteri”. Lo dichiara l‘assessore dell’Industria, Emanuele Cani, presentando gli 8 milioni di euro stanziati dalla Giunta per la realizzazione di nuove infrastrutture negli agglomerati industriali della Sardegna.

L’importo, a valere sul bilancio 2025-2027, sarà ripartito in 6 milioni di euro per l’anno 2025 e 2 milioni per il 2026. “In particolare – prosegue Cani – anche a seguito degli esiti della ricognizione delle esigenze avanzate dai Consorzi industriali provinciali, si ritengono prioritari gli interventi di manutenzione ordinaria, messa a norma e in sicurezza della viabilità interna e di accesso all’area industriale, delle opere di urbanizzazione e dei sottoservizi”.

La Regione precisa anche che “ai fini di una più equa ripartizione territoriale delle risorse a disposizione e per evitare la concentrazione di più finanziamenti in capo allo stesso ente, l’ammontare massimo della sovvenzione assegnabile a favore di ciascun Consorzio industriale provinciale sarà pari a 1 milione di euro”.

-Foto Regione Sardegna-

(ITALPRESS).