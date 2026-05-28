Campi Flegrei, tappa a Pozzuoli e Bacoli per la Commissione parlamentare d’inchiesta sul rischio sismico

NAPOLI (ITALPRESS) – La Commissione parlamentare d’inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico ha svolto la prima di due giornate di missione istituzionale in Campania, incontrando sindaci, amministratori locali e rappresentanti delle istituzioni, oltre a effettuare una serie di sopralluoghi nell’area dei Campi Flegrei, tra le zone maggiormente esposte al fenomeno del bradisismo e al rischio sismico. La delegazione, guidata dal presidente Pino Bicchielli e composta dal vicepresidente Luciano D’Alfonso e dai deputati Francesco Borrelli, Beatriz Colombo, Antonino Iaria, Erica Mazzetti, Nadia Romeo e Manfred Schullian, ha avviato la visita partendo dagli uffici della Protezione civile comunale di Pozzuoli, nel quartiere di Monterusciello, dove si è svolto un confronto tecnico-operativo con i responsabili delle attività di monitoraggio e gestione delle emergenze. Successivamente, la Commissione si è recata al Rione Terra di Pozzuoli, simbolo delle conseguenze storiche del bradisismo, per poi visitare il Porto di Baia, il Parco archeologico sommerso di Baia (accompagnata dal direttore Fabio Pagano) e i costoni sul mare di Bacoli, aree particolarmente delicate sia dal punto di vista geologico che sotto il profilo della tutela del patrimonio storico e ambientale. Nel corso della giornata sono stati affrontati i temi legati alla sicurezza del territorio, alla vulnerabilità degli edifici pubblici e privati, alle procedure di evacuazione e ai piani di protezione civile predisposti dai Comuni dell’area flegrea.

“Siamo in questa zona per la seconda volta nel giro di un anno e a pochi giorni di distanza dalla scossa di magnitudo 4.4, per sincerarci della situazione ed esprimere vicinanza alle comunità. Questa visita conferma la massima attenzione della Commissione verso i Campi Flegrei. Il nostro lavoro mira a trovare soluzioni per sburocratizzare le procedure e dare supporto concreto alle attività degli amministratori locali, a tutela dei cittadini”, ha dichiarato il presidente Bicchielli. Particolare attenzione è stata riservata anche alle criticità segnalate dagli amministratori locali, che hanno evidenziato la necessità di accelerare gli interventi di messa in sicurezza e di semplificare le procedure burocratiche per consentire risposte più rapide ai cittadini e agli enti impegnati nella gestione dell’emergenza. “Ringrazio tutta la Commissione, e in particolare il presidente Bicchielli, per la presenza, l’ascolto e l’attenzione dimostrata verso Pozzuoli. Siamo certi che le nostre istanze, le preoccupazioni ma anche le proposte avanzate dal territorio, saranno portate nelle sedi istituzionali competenti, nelle audizioni e nei lavori della Commissione, affinché possano trasformarsi in azioni concrete per la sicurezza e il futuro della nostra comunità“, ha affermato il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni.

Anche il primo cittadino di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione ha ringraziato “il presidente e tutti i componenti della commissione per l’attenzione che hanno manifestato per Bacoli e per i Campi Flegrei”. “Il bradisismo – ha detto Della Ragione – è un problema strutturale del nostro territorio, siamo pronti a conviverci però è altrettanto necessario che, come è accaduto oggi da parte del Parlamento, vi sia massima attenzione su come aiutare i comuni ad affrontare le emergenze. Su tutte c’è la necessità di stabilizzare il personale tecnico di vigilanza e il personale amministrativo che i comuni hanno avuto l’opportunità di assumere con il decreto-legge 140 del 2023. È necessario stabilizzare quel personale che i comuni hanno formato e che indispensabile per affrontare il bradisismo sia nella sua dimensione emergenziale che nell’ordinarietà”. Domani è in programma la seconda e ultima giornata della missione: all’incontro in Prefettura a Salerno con il prefetto Francesco Esposito seguiranno i sopralluoghi a Episcopio, San Marzano sul Sarno e Scafati.

– foto xc9/Italpress –

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