Campi Flegrei, scossa di terremoto di magnitudo 3.6

NAPOLI (ITALPRESS) – Una scossa di magnitudo 3.6 è stata registrata alle ore 4.17 dall’Osservatorio Vesuviano a una profondità di 2 chilometri, con epicentro in località Arco Felice a Pozzuoli, presso il vulcano Monte Nuovo, tra Pozzuoli e Bacoli. La scossa è stata avvertita anche nei quartieri occidentali di Napoli.
-Foto Regione Campania-
(ITALPRESS).
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