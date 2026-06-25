Campi Flegrei, scossa di terremoto di magnitudo 3.6

NAPOLI (ITALPRESS) – Una scossa di magnitudo 3.6 è stata registrata alle ore 4.17 dall’Osservatorio Vesuviano a una profondità di 2 chilometri, con epicentro in località Arco Felice a Pozzuoli, presso il vulcano Monte Nuovo, tra Pozzuoli e Bacoli. La scossa è stata avvertita anche nei quartieri occidentali di Napoli.

-Foto Regione Campania-

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