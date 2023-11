ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo definito la zona rossa a rischio bradisismo, saranno coinvolte 85 mila persone e 15 mila edifici. La zona riguarda parte di Pozzuoli, parte di Bacoli e parte della città metropolitana di Napoli”. Lo ha detto il ministro della Protezione Civile e del Mare, Nello Musumeci, al termine dell’incontro con i sindaci dei sei comuni dei Campi Flegrei.

“La commissione grandi rischi dichiara di mantenere l’allerta gialla – ha aggiunto -, di intensificare le esercitazioni sui luoghi interessati e sostiene che il sisma stia evolvendosi ma in questo momento l’allerta gialla è ampiamente confermata”. Musumeci ha ricordato che “accanto alle scosse sismiche ogni giorno emergono migliaia di tonnellate di gas CO2, per questo serve un più attento monitoraggio da parte dell’Arpa, attualmente non c’è sollevamento del terreno, non c’è terremoto. Oggi siamo contenti di apprendere che non c’è un fenomeno di sollevamento, stiamo lavorando con l’impegno di intensificare le esercitazioni di protezione civile, continueremo a vederci, a confrontarci. Stiamo relativamente tranquilli, continueremo a fare quello che è previsto”.

“La commissione grandi rischi sostiene che il sisma si sta evolvendo, ma in questo momento non si prevede il passaggio ad un altro colore, l’allerta resta gialla, noi ora abbiamo la necessità di concentrare l’attenzione su una parte di territorio che risulta essere, alla comunità scientifica, particolarmente vulnerabile rispetto al fenomeno del sollevamento, e li saranno valutate tutte le misure preventive come si fa per ogni piano di emergenza, ognuno deve sapere cosa fare nel caso di necessità”, ha ribadito Musumeci, che ha aggiunto: “Il passaggio ad altro colore non è all’orizzonte, la zona è ballerina, ma siamo relativamente tranquilli, possiamo tenere sotto controllo quel territorio in tutte le sue manifestazioni. Alla Regione Campania è affidato il compito di redigere il piano della comunicazione”. Rassicurazioni arrivano dagli esperti: “Intensificare il monitoraggio è una delle misure di prevenzione che rende la zona dei Campi Flegrei la zona più monitorata al mondo”.

