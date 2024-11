AVELLINO (ITALPRESS) – Il 23 novembre, data storica per l’Irpinia legata al terremoto del 1980, è stata ufficialmente costituita l’associazione “Irpini per l’Irpinia”. L’iniziativa pone l’obiettivo di valorizzare il territorio irpino, promuovendo il networking tra persone e associazioni, e sfruttando l’esperienza e la competenza di chi vive al di fuori della regione.

Nel ruolo di Presidente Onorario, Franco Gaetano Scoca, luminare del diritto amministrativo, che con la sua esperienza fornirà un contributo di grande valore.

Alla guida dell’associazione è stata nominata Egle Bianco, di formazione giurista e manager del Gruppo FS Italiane, legata alle sue radici e attenta alla valorizzazione del territorio.

Il consiglio direttivo è composto da numerose personalità di spicco, ciascuna pronta a mettere il proprio know-how al servizio della comunità irpina. L’associazione si propone non solo di portare avanti progetti concreti per lo sviluppo del territorio, ma anche di creare una rete di contatti tra irpini nel mondo, favorendo collaborazioni e sinergie.

“Il nostro obiettivo è creare una sinergia tra chi vive qui e chi, pur essendo lontano, ha a cuore il nostro territorio,” dichiara Egle Bianco “vorremmo poter trasformare le sfide in opportunità, attraverso una rete di competenze e passione”.

Vicepresidenti dell’Associazione sono Andrea Covotta, Direttore Rai Quirinale, e Andrea Petrella, Capo Ufficio Stampa e Comunicazione del Ministero della Cultura.

Soci fondatori: Francesco Pionati, Direttore Rai Giornale Radio Rai e Radio 1, Giuseppe Bruno, imprenditore, Luigi Maffei, ingegnere, Carlo De Vito, ingegnere, Modestino Ferraro, manager FS Italiane, Gianluca La Vita, Responsabile Contabilità Generale e Cespiti dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Franco Genzale, Direttore Responsabile Irpinia TV, Edgardo Pesiri, notaio, Berardino Zoina, Ministero dell’Istruzione e del Merito, Luigi Fiorentino, Capo del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio e Bruna Meninno, imprenditrice.

