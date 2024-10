NAPOLI (ITALPRESS) – “Lunedì parte il bando per l’editoria. Diamo una mano alle case editrici, agli editori in difficoltà. Abbiamo approvato le misure, il bando per i musei regionali: 500mila euro. Musei di interesse regionale che attendevano la firma dell’accordo di coesione per lo sblocco di queste risorse”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante la diretta Facebook riguardo il punto settimanale sui principali fatti di rilievo nazionale e le iniziative del governo regionale per imprese, cittadini e famiglie.

“Abbiamo approvato – ha proseguito De Luca – 70 progetti di iniziative sportive per le quali era stata rivolta la richiesta all’Arus, agenzia regionale per le universiadi. Continua questa attenzione straordinaria della Regione per il mondo dello sport e per l’attività sportiva. Per quanto riguarda il bonus per lo sport, per i bambini della fascia 6-15 anni, siamo arrivati a 80mila domande e abbiamo la copertura finanziaria solo per 40mila domande. Quindi dobbiamo lavorare in questi giorni per trovare ulteriori fondi per dare una risposta a tutte le 80mila domande rivolte alla Regione. E’ anche questa un’iniziativa unica in Italia”.

– Foto: xc9/Italpress –

(ITALPRESS).