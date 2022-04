NAPOLI (ITALPRESS) – “Abbiamo un problema drammatico che riguarda in verità tutta Italia e riguarda le figure dei medici di emergenza. Per essere brutalmente chiari: nei pronto soccorso i medici non ci vanno”. Lo dice il Presidente della Campania Vincenzo De Luca, che parla da Palazzo Santa Lucia a margine della sua partecipazione alla presentazione della nuova app Campania in Salute pensata dalla Regione per snellire e semplificare i processi in materia sanitaria. “Abbiamo fatto decine di concorsi, i medici partecipano ma magari quando vedono il tipo di lavoro da fare si tirano indietro – spiega il governatore -. Questo perchè oggi stare in un pronto soccorso è diventato davvero come andare in un campo di battaglia. E’ un problema – aggiunge – che abbiamo anche per le sedi più disagiate: fascia costiera, isole e zone interne. Dovremmo porre la questione a livello nazionale, probabilmente facendo dei contratti ad hoc sia per l’area specialistica, sia per l’area dell’emergenza, quindi sia per i pronto soccorso sia per le zone disagiate. Altrimenti noi non avremo il personale medico. Al di là della carenza generale che abbiamo in Campania di personale c’è dunque questo problema specifico che riguarda in parte anche gli anestesisti. “Stiamo procedendo con i concorsi – prosegue ancora De Luca – ma dobbiamo inventarci qualcosa, dare qualche incentivo in più, perchè davvero è diventato un problema andare a lavorare nei pronto soccorso. Le agenzie interinali? Le escludiamo, noi siamo per dare collocazioni stabili di posti di lavoro, questo procedere in termini di precarietà non va bene. Abbiamo prorogato i contratti a tempo determinato fino alla fine di dicembre per medici, infermieri e personale sanitario perchè a dicembre scattano i requisiti per essere stabilizzati: vogliamo dare stabilità in modo particolare al personale sanitario perchè parliamo del principale servizio di civiltà che dobbiamo dare ai nostri concittadini”.

(ITALPRESS).

