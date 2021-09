NAPOLI (ITALPRESS). “Faremo di tutto nei prossimi mesi per approvare una nuova legge urbanistica regionale, la più semplificata possibile”. Lo dice il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, questa mattina a Napoli a margine della presentazione di una ricerca, realizzata dall’Ance, dal titolo “Sviluppo e Costruzioni in Campania dal 1950 al 2030”. “Ci stiamo lavorando in queste ore – spiega il governatore -. Stiamo cercando di sburocratizzare tutti i passaggi amministrativi che riguardano la Regione a cominciare dagli uffici del Genio Civile che dipendono da noi. Continueremo così – conclude – per dare respiro all’intero comparto”.

