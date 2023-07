NAPOLI (ITALPRESS) – La Regione Campania ha rinnovato il suo impegno annuale nel campo della prevenzione e del contrasto alla violenza di genere. Presentati questa mattina nella sede del Consiglio regionale, al Centro direzionale di Napoli, gli avvisi pubblici che prevedono misure di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli: nel complesso sono state programmate azioni, e corrispondenti risorse, per un importo complessivo di quasi 5 milioni (4.808.249,00) di euro. Si tratta di fondi regionali e nazionali stanziati sia per il funzionamento delle Case rifugio e dei centri antiviolenza pubblici e privati, sia per il sostegno alle donne vittime di violenza, ai loro figli ed agli orfani di femminicidio, nonchè destinate per l’attivazione di specifiche iniziative rivolte agli uomini maltrattanti. All’incontro ha partecipato Bruna Fiola (Pd), presidente della Commissione regionale Politiche sociali, insieme al presidente e la vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero e Loredana Raia. Presenti coordinatori di ambito, responsabili centri antiviolenza, case-famiglia e centri per l’impiego.

“I bandi che usciranno da qui a poco sono una misura concreta per le donne vittime di femminicidio e per i loro bambini che non devono essere abbandonati” spiega il presidente Oliviero che poi aggiunge: “Le risorse potranno essere utilizzare per i figli in direzione di una migliore educazione, per aiutarli a uscire da un momento di difficoltà. La presidente Fiola e Raia, che stanno seguendo questa vicenda dall’inizio, spiegheranno pure alle associazioni come comportarsi, dalla Regione arriva un’azione concreta per non abbandonare queste persone”.

“Come negli altri anni, dal 2017, abbiamo pensato alle donne vittime di violenza e ai loro figli, in particolare gli orfani – sottolinea Bruna Fiola -. Si va dal sostegno abitativo, alle spese ludiche, mediche, scolastiche e sportive: un’ampia gamma di programmi e di fondi ai quali le donne possono attingere anche per quanto riguarda la formazione professionale e l’inserimento lavorativo. E’ il secondo bando multi intervento che la Regione” ricorda Fiola che poi annuncia una novità “tra gli interventi che presentiamo e che partiranno con il bando dal 18 luglio”: “Quest’anno ci sarà anche un bando per dare la possibilità agli orfani di avere un contributo fisso e stabile ogni mese di 600 euro, in aggiunta a quello che avranno anche dal Governo nazionale e agli altri fondi che la Regione stanzia per loro”.

“La novità dei 600 euro mensili – rimarca la vicepresidente Loredana Raia – è una novità importante alla quale sono molto legata perchè nasce dall’ascolto dei familiari che hanno preso in carico gli orfani di femminicidio. Proprio in occasione di un incontro per ricordare Ornella Pinto – spiega Raia – la sorella ci raccontava le difficoltà oggettive quotidiane che dovevano affrontare, pur mettendo tutto l’amore, per continuare a crescere il figlioletto di Ornella. Siamo partiti da questa esigenza viva e abbiamo costruito questa misura che è aggiuntiva alle altre già previste. Insieme a queste misure, abbiamo aggiunto anche la legge 17 del 2021 grazie alla quale abbiamo inserito un articolo che riguarda l’istituzione dello sportello donna nei centri per l’impiego: ce ne sono 22 tra attivati e attivi sui 46 in tutta la Campania, il primo lo abbiamo inaugurato l’8 marzo a Pompei. Le opportunità di lavoro – conclude la vicepresidente del Consiglio regionale – sono l’unica leva per l’autonomia e la libertà delle donne”.

foto xc9 Italpress

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]