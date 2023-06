LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS) – Mauro German Camoranesi riparte da Malta. Il 46enne tecnico argentino, ex giocatore della Juventus e campione del Mondo con l’Italia nel 2006, è stato annunciato come nuovo allenatore del Floriana per la prossima stagione.

Fermo dal febbraio 2021, dopo l’esonero al Maribor, e solo per pochi giorni nello staff di Tudor al Marsiglia, Camoranesi è stato accolto a Malta dal presidente del Floriana, Johann Said, e dal direttore tecnico, Sean Sullivan. L’ex nazionale azzurro prende il posto di Gianluca Atzori, dimessosi a maggio dopo aver terminato il campionato in settima posizione.

– foto Image –

(ITALPRESS).

