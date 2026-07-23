Camisa (Confapi) “Importante considerare la logistica non come un costo”

ROMA (ITALPRESS) - "Oggi abbiamo presentato anche l'integrazione all'interno del sistema Confapi, di Fiap, quindi andiamo nell'ottica, sempre di più, di quanto previsto dal libro bianco, cioè considerare la logistica non come un costo ma un'integrazione vera e propria di competitività all'interno del prodotto e del sistema Paese". Lo ha detto il presidente della Confapi, Cristian Camisa, a margine di un convegno. xc3/ads/azn