Camera, Minardo passa a Forza Italia “Riprendiamo il cammino insieme”

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Commissione Difesa della Camera, Nino Minardo, lascia il gruppo misto e approda a Forza Italia. Per il parlamentare siciliano si tratta di un ritorno in FI, partito nel quale aveva militato fino al dicembre 2019, quando era passato alla Lega.

“Ho sempre creduto in un centrodestra con un asse moderato, responsabile e radicato nei valori cristiani e liberali, e oggi rinnovo il mio impegno in un’azione politica orientata a coinvolgere movimenti e realtà territoriali e nazionali vicini al Partito Popolare Europeo, al civismo, al federalismo e all’autonomismo, con l’obiettivo di semplificare il quadro politico italiano e offrire agli elettori un’unica e forte proposta politica di centro”. Lo afferma in una nota Minardo. “Ho condiviso un lungo tratto di strada con Forza Italia, dal 1999 al novembre del 2019, e oggi è il momento in cui ho deciso di riprendere quel percorso. Ringrazio tutta Forza Italia per l’accoglienza e la stima che mi hanno dimostrato”, aggiunge il presidente della Commissione Difesa della Camera.

“Accogliamo oggi con grande gioia l’adesione dell’amico Antonino Minardo al gruppo dei deputati di Forza Italia. Sono certo che la sua esperienza, la sua determinazione e la sua professionalità daranno uno straordinario contributo al lavoro della nostra squadra e alla crescita del nostro partito che si conferma ancora una volta unico riferimento del mondo liberale e moderato”. Così in una nota Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia.

– foto ufficio stampa Nino Minardo –

(ITALPRESS).