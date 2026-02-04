Calderone “L’IA è uno strumento che accompagna il lavoro, non lo distrugge”

ROMA (ITALPRESS) - "È il nostro punto di riferimento e compagno di strada quotidiano". Lo ha detto il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone, a margine della Conferenza nazionale della Dirigenza INPS "La Forza dei Valori", riguardo all'intelligenza artificiale rispetto al mondo del lavoro. "Per noi l'intelligenza artificiale è strumento che accompagna e sostiene il lavoro e non che distrugge il lavoro umano", ha aggiunto.