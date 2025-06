Calderone “Il 13 giugno nuovi confronti con sindacati e associazioni”

ROMA (ITALPRESS) – “La sicurezza sul lavoro è un tema che deve unire tutti: bisogna ampliare le alleanze e in questo senso abbiamo pronto un nuovo tavolo di confronto con sindacati e associazioni di categoria il 13 giugno”.

A dirlo è la ministra del Lavoro Marina Calderone ad Agorà. “Bisogna lavorare moltissimo, sapendo che comunque in questi due anni è stato fatto tanto – prosegue Calderone – Sul piano degli impieghi lavorativi i dati sono i migliori di sempre, sia nel numero di occupati sia nel tasso di disoccupazione; in più il numero di giovani che non lavorano e non si formano si sta riducendo. Bisogna lavorare sulle garanzie salariali per colmare il mismatch tra domanda e offerta degli impieghi”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)