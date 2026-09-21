Calderone “Dobbiamo investire sul lavoro e il salario giusto”

ROMA (ITALPRESS) - "Stiamo modificando i servizi di attenzione nei confronti delle famiglie più fragili, dimostrando sensibilità nella qualità organizzativa. La vera inclusione sociale la fa il lavoro e dobbiamo investire sul lavoro, sul salario giusto e sulla contrattazione collettiva di qualità”. Così Marina Elena Calderone, ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, a margine della conferenza stampa di presentazione della "Carta Dedicata a Te 2026". mec/ads/gtr