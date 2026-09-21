Lollobrigida “Vogliamo che i soldi degli italiani tornino agli italiani”

ROMA (ITALPRESS) - "Credo sia evidente che un intervento di questa natura aiuti diverse famiglie, che ricevono questo contributo da anni. Vogliamo che i soldi degli italiani tornino agli italiani in ogni modo, sia come aiuti diretti alle famiglie ma anche alle imprese. Permettere di utilizzare le stesse risorse per lo stesso obiettivo credo sia virtuoso". Così Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, a margine della conferenza stampa di presentazione della 'Carta Dedicata a Te 2026'. mec/ads/gtr