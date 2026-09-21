Blitz contro camorra nel Napoletano, trovati 3 milioni di euro nascosti nel muro

NAPOLI (ITALPRESS) - Trentaquattro persone sono state raggiunte da un’ordinanza di custodia cautelare eseguita questa mattina dai carabinieri del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna e delle Sezioni operative delle Compagnie di Caivano e Casoria, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli. Ventitré indagati sono stati condotti in carcere, mentre per altri 11 sono stati disposti gli arresti domiciliari. Tra le attività al centro dell’inchiesta figurerebbero, in particolare, il traffico di stupefacenti e le estorsioni. Nel corso dell’operazione, inoltre, i carabinieri hanno sequestrato in un appartamento di Caivano denaro contante per circa 3 milioni e 200 mila euro e alcuni orologi di lusso. Le banconote erano state occultate all’interno delle mura dell’abitazione. xu8/mrc/gtr