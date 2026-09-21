Calcio, Petrucci “Caso Malagò? Non sono così fesso da parlarne…”

MILANO (ITALPRESS) - "Situazione Malagò? Pensate che io sia così fesso da parlarne? Sono stato presidente del Coni quando era sotto al Ministero dello Sport, non dico nient'altro". Lo ha dichiarato il presidente della Federbasket Gianni Petrucci a margine della presentazione della LBA Serie A SisalClub 2026-2027, a Milano, in merito al caso tesseramento che riguarda il numero uno della Figc e sotto esame da parte del Coni. pia/glb/gtr