Calderone “I dati smentiscono la retorica sul precariato, non esiste nessuna emergenza”

ROMA (ITALPRESS) – “In Italia nel 2024 i contratti a termine sono stati solo il 14,7%. Una percentuale in calo rispetto al 2023. Scendono anche gli occupati part-time, al 17,1%. I dati Istat confermano un trend del nostro mondo del lavoro e smentiscono una narrazione non fondata sulla realtà. Infatti, quasi il 90% dei nuovi contratti di lavoro creati in Italia negli ultimi due anni sono a tempo indeterminato. Occupazione stabile, non precariato. A dimostrazione che i nostri interventi sul mondo del lavoro funzionano. Ovviamente c’è ancora tanto da fare, penso sempre a donne, giovani e mezzogiorno. Ma possiamo dire che – dati alla mano – non esiste nessuna emergenza precariato. Il mondo del lavoro va fortunatamente in direzione opposta, alla ricerca di competenze e con la volontà di trattenerle in azienda”. Lo afferma il ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Marina Calderone.

