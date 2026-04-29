Dl lavoro, Fumarola “Giudizio positivo, è un primo tassello”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo giudicato in maniera positiva questo intervento sulla base di quello che abbiamo ascoltato in conferenza, quindi attendiamo di leggere il testo definitivo per fare delle valutazioni di merito”. Lo afferma la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, a margine della conferenza stampa di presentazione delle iniziative per il Primo Maggio.

“Ci sembra un ottimo risultato aver fissato un principio: il trattamento economico complessivo dei contratti sottoscritti dalle organizzazioni più rappresentative nazionali, significa che al di sotto del Tec non si può andare. Questo per noi è un risultato importante, perché lo avevamo chiesto più volte al governo e conferma che la buona contrattazione, che è quella che copre circa il 95% dei lavoratori, è quella da prendere a riferimento. Tutto ciò che è al di sotto è una contrattazione in dumping che noi dobbiamo assolutamente combattere. Il lavoro – ha aggiunto – è dignità, dobbiamo restituire dignità al lavoro e qualificare le imprese. Questo decreto è un primo tassello ma noi abbiamo altri temi di cui occuparci”

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