ROMA (ITALPRESS) – “L’odierna rilevazione Istat, conferma un trend che premia le nostre politiche: cresce l’occupazione e scende la disoccupazione, nonostante un momento di grande incertezza a livello internazionale. Sono numeri importanti, soprattutto per quanto riguarda i giovani e questo ci rende molto soddisfatti in attesa di ulteriori misure per incentivare il lavoro giovanile, quello femminile e l’occupazione nel mezzogiorno”. Così il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone.

I DATI ISTAT SUL LAVORO

