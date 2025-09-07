CERNOBBIO (ITALPRESS) – “A ottobre del 2022 noi avevamo un tasso di disoccupazione del 7,8%, oggi viaggiamo stabilmente intorno al 6%, qualche volta performiamo al 5,8-5,9 ma per il resto diciamo che stabilmente siamo al 6%. Siamo nella media europea”. Così la ministra del lavoro Marina Calderone nel corso del suo intervento al Forum Teha di Cernobbio, aggiungendo che “anche sul fronte della disoccupazione giovanile abbiamo dei risultati positivi, anche se si tratta di un problema complesso”.

