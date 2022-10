CATANZARO (ITALPRESS) – Dopo i tre appuntamenti che hanno coinvolto i Comuni e i numerosi attori locali di Crotone, Cosenza e Vibo Valentia, il tour di “Calabria Terra dei Padri” arriva a Catanzaro e Reggio Calabria.

Le date da segnare in calendario sono quelle del 7 e del 10 novembre. Gli incontri in programma si terranno rispettivamente alla Provincia di Catanzaro e alla Città Metropolitana di Reggio Calabria, entrambi dalle 17.00 alle 19.30.

Ospiti all’evento di Catanzaro saranno il presidente di Fincalabra, Alessandro Zanfino, il presidente della Provincia di Catanzaro, Amedeo Mormile e l’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Mobilità, Fausto Orsomarso.

All’appuntamento a Reggio Calabria, oltre a Orsomarso e Zanfino, sarà presente Carmelo Versace, sindaco Facente funzoni metropolitano.

Il progetto di marketing territoriale della Regione Calabria gestito da Fincalabra, che ha lo scopo di valorizzare il turismo delle radici e internazionalizzare il sistema produttivo regionale, arriva in due province che nei decenni scorsi hanno assistito a un importante esodo di propri residenti all’estero.

Pertanto, l’obiettivo è far ritornare un gran numero di figli e nipoti di quei calabresi, motivati dalla voglia di riscoprire la propria terra d’origine. Ciascun appuntamento si aprirà con la presentazione del progetto, alla quale seguiranno il dialogo e l’ascolto dei cittadini e degli attori territoriali e un momento di networking per favorire la conoscenza reciproca e l’adesione alle iniziative.

Come nelle altre tappe, saranno coinvolti i Comuni, i cittadini e gli attori locali, che potranno conoscere meglio l’iniziativa e partecipare attivamente alla definizione del nuovo prodotto turistico.

