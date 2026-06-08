Cala Finanza, Spanedda “Avanti con il ricorso al Tar, continuiamo a difendere il territorio e a fare chiarezza”

CAGLIARI (ITALPRESS) – “Comprendiamo le preoccupazioni che stanno emergendo in queste ore ma è importante ricostruire correttamente i fatti e lo stato effettivo del procedimento, evitando interpretazioni che possano generare confusione o allarme”. Lo dichiara l’assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, Francesco Spanedda, in relazione alle notizie diffuse nelle ultime ore sulla vicenda di Cala Finanza.

L’ordinanza del Tar richiamata dagli organi di informazione riguarda infatti la richiesta di sospensione relativa alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), antecedente rispetto alla successiva deliberazione del Consiglio dei Ministri che ha respinto l’opposizione della Regione Sardegna, in merito alla quale abbiamo annunciato ricorso al Tar.

“Si tratta dunque di un passaggio riferito a una fase precedente dell’iter amministrativo e che non modifica in alcun modo la posizione della Regione né le iniziative già annunciate a tutela del territorio”, sottolinea l’assessore Spanedda.

La Regione conferma infatti la propria volontà di proseguire con tutti gli strumenti previsti dall’ordinamento per far valere le proprie ragioni. In particolare, il ricorso contro la deliberazione del Consiglio dei Ministri sarà presentato non appena la Regione Sardegna riceverà la formale notifica dell’atto da parte della Presidenza del Consiglio”.

– Foto ufficio stampa Regione Sardegna –

(ITALPRESS).