NAPOLI (ITALPRESS) – Un proiettile è stato consegnato a don Maurizio Patriciello, durante la messa nella parrocchia di San Paolo Apostolo, all’interno del Parco Verde a Caivano. La denuncia arriva da Pina Castiello, sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri, che spiega: “È raccapricciante e vergognoso quello che è accaduto questa mattina in mia presenza, a Caivano, nella parrocchia di San Paolo Apostolo dall’interno Parco Verde durante la messa officiata da don Maurizio Patriciello”. Un esponente della criminalità locale – informa Pina Castiello, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri – confondendosi tra i fedeli in fila per il rito di comunione, si è avvicinato a don Maurizio Patriciello e gli ha consegnato un fazzoletto contenente un proiettile, dileguandosi poi velocemente”. “Pronto è stato l’intervento delle forze dell’ordine – continua Castiello – che stanno ora, con la consueta professionalità, svolgendo tutti gli accertamenti del caso”. “Ho avvertito dell’accaduto – conclude Castiello –il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, e soprattutto il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni. Non ci faremo spaventare, non arretreremo di un millimetro nell’affermazione della legalità e nella lotta senza quartiere alla camorra”.

Un uomo già noto alle forze dell’ordine è stato fermato dalla scorta di don Maurizio Patriciello e da una pattuglia di carabinieri presenti all’esterno della chiesa, mentre si trovava in fila per ricevere la Comunione. Aveva appena consegnato a Patriciello un plico contenente un proiettile calibro 9×21. L’uomo è stato condotto presso la Compagnia di Caivano, dove si trova tuttora in attesa di accertamenti.

“Inaccettabile quanto accaduto oggi a Caivano, nella parrocchia di San Paolo Apostolo, dove durante la messa un uomo, confondendosi tra i fedeli, ha consegnato a don Maurizio Patriciello un fazzoletto con dentro un proiettile, per poi dileguarsi velocemente. Un gesto vigliacco e criminale, compiuto nel luogo e nel momento più sacro, che non intimidirà chi, come don Patriciello, rappresenta coraggio e dedizione a favore della comunità e della legalità. Al fianco di don Patriciello e di tutti coloro che non si piegano alla criminalità. Lo Stato è con voi, e non faremo mai un passo indietro”. Lo scrive la premier Giorgia Meloni sul suo profilo X.

COLOSIMO “IN QUESTA LOTTA DON PATRICIELLO NON SARÀ MAI SOLO”

“Don Maurizio Patriciello, uomo di fede, passione, speranza, ha dimostrato con l’amore per la sua terra che una Caivano diversa è possibile. Per questo la minaccia ricevuta, oggi, è una minaccia a tutti quelli che credono nella giustizia, nella legalità e nel futuro. In questa battaglia contro la camorra e la criminalità organizzata Don Maurizio non sarà mai solo e noi lo sosterremo, sempre, con tutte le nostre forze”. Lo scrive sul suo profilo X la presidente della Commissione Parlamentare Antimafia e Deputato Fratelli d’Italia Chiara Colosimo.

