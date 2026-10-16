A Milano musica, cultura e nuovi talenti al centro di “Ploom Flavour Garden”

MILANO (ITALPRESS) - Musica, creatività e innovazione sono state al centro di "Ploom Flavour Garden – Something New Is Growing", appuntamento organizzato da JTI a Milano. Ispirata alla metafora del giardino come luogo in cui idee, persone e talenti possono crescere, l’iniziativa ha visto come protagonista il rapper Ernia, che ha guidato il momento principale della programmazione musicale accanto a una line-up di artisti emergenti. f12/fsc/gtr (Video in collaborazione con JTI Italia)