CAGLIARI (ITALPRESS) – La Psichiatria dell’ospedale San Giovanni di Dio di Carcere, diretta dalla professoressa Federica Pinna, in prima linea per la prevenzione e la cura dei principali disturbi mentali. Inoltre, per accendere ancora di più i riflettori sul tema, il San Giovanni di Dio si colorerà di verde per tutta la notte. Si stima che una persona su otto, a livello mondiale, presenti un problema di salute mentale, in prevalenza ansia e depressione. Nella maggior parte dei casi i malati non ricevono servizi di cura e assistenza con risvolti negativi sulla salute fisica, le relazioni familiari e interpersonali. In Sardegna il numero di utenti che si rivolge a strutture specializzate pubbliche è minimo nonostante l’isola abbia il dato sulla prevalenza di “sintomi depressivi significativi e duraturi” peggiore in Italia. “I fattori alla base della poca attrattività dei servizi di salute mentale, soprattutto se pubblici, e, in generale, della poca aderenza alle cure in psichiatria, sono molteplici – dice la professoressa Federica Pinna – tra questi lo stigma, quindi il timore di essere etichettati come “malati di mente”, grava da sempre sull’accesso alle cure in psichiatria. Si rende necessario e urgente un piano strategico di analisi e di intervento sui fattori di rischio e sui fattori che ostacolano l’accesso alle cure nell’ambito della salute mentale”.(ITALPRESS).

Foto: ufficio stampa Aoucagliari