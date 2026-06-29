Cagliari, rivoluzione green nel trasporto pubblico: entrano in servizio 47 nuovi bus elettrici

CAGLIARI (ITALPRESS) – Nuova svolta per la mobilità sostenibile a Cagliari. Da oggi, rende noto il Comune, entrano in servizio 47 nuovi autobus IVECO E-Way da 10,7 metri, completamente elettrici e di ultima generazione. I mezzi saranno impiegati principalmente sulle linee urbane più frequentate (8, 20, 30R e 1Q), risolvendo i problemi tecnici causati dall’anzianità del precedente parco mezzi. “Con questa fornitura, CTM conclude la campagna di acquisti legata al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), portando a compimento il più importante piano di rinnovo della flotta mai realizzato nella storia della città”.

L’intero programma di investimenti ammonta a circa 92 milioni di euro, derivanti dalla Missione M2C2 – Investimento 4.4.1 del PNRR, di cui il Comune di Cagliari è stato beneficiario di primo livello, destinando le risorse a CTM per la transizione ecologica. “Grazie all’efficace utilizzo dei fondi europei, la città raggiunge nel primo semestre del 2026 un obiettivo senza precedenti: il 70% della flotta CTM è ora totalmente elettrica”. Il target finale del 100% di mezzi a zero emissioni verrà centrato entro il 2030, in netto anticipo rispetto alle scadenze previste dall’Unione Europea. A livello numerico, la flotta vanta un totale di 236 mezzi elettrici, ben 152 dei quali acquistati proprio attraverso i finanziamenti del PNRR. Parallelamente all’arrivo dei bus, l’Amministrazione sta potenziando le infrastrutture di ricarica con due hub strategici nei comuni di Cagliari e Quartu.

I nuovi veicoli rappresentano un’eccellenza tecnologica. I mezzi montano batterie prodotte in Italia da FPT Industrial con tecnologia NMC (capacità complessiva di 350 kWh), capaci di garantire un’autonomia fino a 350 km con una sola carica.Inoltre, in linea con il nuovo regolamento europeo General Safety Regulation (GSR), la flotta garantisce i più alti standard di sicurezza stradale grazie ai sistemi di assistenza anticollisione e rilevamento automatico di pedoni e ciclisti, agli specchi elettronici e le telecamere digitali ad alta definizione, al controllo elettronico della stabilità e impianto antincendio dedicato per il comparto batterie.

L’introduzione dei nuovi autobus ridurrà drasticamente le emissioni di CO2, gli inquinanti atmosferici e l’inquinamento acustico nelle aree urbane, migliorando sensibilmente il comfort dei passeggeri e riducendo i costi operativi e di manutenzione dell’azienda. La collaborazione tra il Comune di Cagliari e CTM punta ora a un ulteriore salto di qualità, finalizzato all’aumento dei chilometri di percorrenza e al potenziamento delle connessioni. L’obiettivo è estendere il servizio CTM ai Comuni dell’hinterland non ancora coperti, lavorando in stretta sinergia con la Regione Sardegna nel contesto della prossima riforma del trasporto pubblico locale.

– Foto ufficio stampa Comune di Cagliari –

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