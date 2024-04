CAGLIARI (ITALPRESS) – “Il mio obiettivo è che nella capitale della Sardegna e del Mediterraneo si possa vivere sempre meglio. Amo questa città, sono pronta e ho voglia di impegnarmi per valorizzarla e renderla ancora più bella”. Lo ha dichiarato la neo candidata sindaca di Cagliari per il centrodestra, Alessandra Zedda, presentando in conferenza stampa all’hotel Regina Margherita la sua discesa in campo per le comunali decisa ieri insieme ai partiti della coalizione. Una candidatura che però ha portato allo strappo con il Psd’Az. “Il centrodestra in questi giorni è impegnato in profonde riflessioni, in una forte dialettica politica, ma l’unità di fondo non è messa in discussione. E credo che la frattura con il Psd’Az possa essere ricomposta” ha commentato Zedda. Poi sulla possibile candidatura di un altro Zedda, ovvero Massimo Zedda dei Progressisti, già sindaco di Cagliari e in pole per rappresentare il centrosinistra: “Massimo è una persona di indubbie capacità, nel caso di una sua candidatura ufficiale ci sarà un confronto leale. Ma lui è già stato sindaco di Cagliari, mentre la mia è una proposta nuova”.

foto: Screenshot video ufficio stampa Zedda

(ITALPRESS).