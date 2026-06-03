Cadono alcuni controsoffitti, chiusa una scuola superiore ad Abbiategrasso

MILANO (ITALPRESS) – Il maltempo che si è abbattuto per tutta la giornata di ieri, ha costretto stamane la chiusura dell’istituto superiore Bachelet di Abbiategrasso in via Stignani 63. Le forti piogge hanno provocato la caduta di alcuni controsoffitti pannellati in aule ed uffici della scuola che conta tra studenti, corpo docente e personale ATA circa 1300 unità. L’infiltrazione della pioggia ha interessato parte dell’impianto elettrico rendendo pertanto inagibile una porzione importante dell’istituto. Per queste ragioni, la Dirigenza della scuola dopo un sopralluogo dei vigili del fuoco di Abbiategrasso ha deciso di sospendere le attività in attesa che le zone colpite vengano rimesse in sicurezza. Non si registrano persone coinvolte.

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