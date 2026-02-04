Caccia russi, Washington minaccia l’Algeria di sanzioni

ALGERI (ALGERIA) (ITALPRESS) – Washington potrebbe imporre sanzioni all’Algeria a causa dell’acquisto di aerei da combattimento russi. Lo ha dichiarato Robert Palladino, capo dell’Ufficio per gli Affari del Vicino Oriente del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, intervenendo davanti al Comitato per le relazioni estere del Senato degli Stati Uniti in risposta a una domanda sull’argomento. “Abbiamo visto anche noi queste notizie dei media e sono motivo di preoccupazione”, ha affermato. “Il Dipartimento di Stato è determinato ad applicare la legge per contrastare gli avversari dell’America attraverso le sanzioni, e transazioni del tipo che lei ha descritto potrebbero portare all’attivazione di tali misure”, ha aggiunto, secondo quanto riporta Le Matin D’Algerie.

Palladino ha precisato che un confronto più approfondito potrebbe svolgersi a porte chiuse con i membri del Senato. Palladino ha inoltre risposto a una domanda sulle iniziative dell’amministrazione statunitense volte a dissuadere l’Algeria dall’acquistare equipaggiamenti militari di fabbricazione russa. “Collaboriamo strettamente con il governo algerino su questioni in cui troviamo un terreno comune. Certo, siamo in disaccordo su molti temi, e questo è un esempio di ambito in cui gli Stati Uniti si troveranno di fronte a una sfida”, ha detto.

“Utilizziamo l’influenza di cui disponiamo, spesso lontano dai riflettori, per promuovere i nostri interessi e porre fine a comportamenti inaccettabili”, ha aggiunto. Nel febbraio 2025 l’Algeria aveva annunciato che avrebbe ricevuto caccia russi di quinta generazione Su-57, diventando il primo Paese straniero ad acquisire questo tipo di aereo militare avanzato. All’epoca era stato inoltre indicato che piloti algerini si trovavano in Russia per l’addestramento su questi velivoli.

