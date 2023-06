ROMA (ITALPRESS) – Istituita la Cabina di Regia per lo sviluppo sostenibile della Blue Economy; il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha firmato il Decreto Presidenziale in attuazione alla Legge regionale nunero 2 del 24 febbraio 2022 riguardante “Disposizioni per la promozione della formazione, dell’occupazione e dello sviluppo nei settori della Blue economy”. La Cabina di regia è uno strumento di governance con funzioni di coordinamento delle azioni regionali, di consultazione, di semplificazione delle procedure, di integrazione delle diverse politiche di Blue economy, settoriali, territoriali e delle coste, compresa la pianificazione dello spazio marittimo.

Per garantire il necessario supporto tecnico-operativo alla Cabina di regia, la Vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria e Internazionalizzazione della Regione Lazio, Roberta Angelilli, ha convocato il Tavolo tecnico che si è svolto questa mattina alla presenza dei rappresentanti dei comuni costieri e isolani del Lazio che hanno partecipato in maniera attiva e in grande sintonia ai lavori.

«La Regione Lazio si conferma la casa dei sindaci – ha affermato la Vicepresidente Angelilli – abbiamo incontrato i rappresentanti dei Comuni costieri e isolani del Lazio per raccogliere criticità legate allo sviluppo sostenibile della Blue economy e per studiare insieme le eventuali azioni da intraprendere per una loro possibile soluzione. L’esito dei lavori del Tavolo del mare di oggi saranno propedeutici alla preparazione dell’OdG della prima riunione della Cabina di regia».

La Cabina di regia sarà presieduta dal presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e composta dagli assessori competenti per materia che sono: Assessore allo Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione Roberta Angelilli; Assessore al Lavoro, Università, Scuola, Formazione, Ricerca, Merito Giuseppe Schiboni; Assessore all’Ambiente, Sport, Cambiamenti climatici, Transizione energetica, Sostenibilità Elena Palazzo; Assessore alla Mobilità, Trasporti, Tutela del territorio, Ciclo dei rifiuti, Demanio e Patrimonio Fabrizio Ghera; Assessore al Bilancio, Programmazione economica, Politiche agricole, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste Giancarlo Righini; Assessore all’Urbanistica, Politiche abitative, Case popolari, Politiche del mare Pasquale Ciacciarelli; Assessore ai Lavori pubblici, Politiche di ricostruzione, Viabilità, infrastrutture Manuela Rinaldi.

credit photo agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]