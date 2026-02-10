MILANO (ITALPRESS) – Più autonomia, design rinnovato, maggiore sicurezza, tecnologia di ultima generazione e prestazioni sportive. Si presenta così la nuova Atto 3 Evo di BYD, il suv elettrico sportivo che punta a offrire un’esperienza ancora più completa e in linea con le esigenze reali dei clienti.

L’intervento ha interessato powertrain, architettura, efficienza e dotazioni di bordo, con un aggiornamento profondo sotto ogni aspetto. Due le versioni: Design ed Excellence. La principale differenza riguarda potenza, prestazioni e trazione integrale, ma entrambe offrono dotazioni di serie particolarmente complete.

Design, a trazione posteriore, è equipaggiata con un motore posteriore da 313 CV (230 kW) e 380 Nm di coppia, per uno 0-100 km/h in 5,5 secondi e un’autonomia combinata WLTP fino a 510 km.

Excellence, a trazione integrale, aggiunge un motore anteriore, per una potenza complessiva di 449 CV (330 kW) e 560 Nm di coppia, con accelerazione 0-100 km/h in soli 3,9 secondi (una proposta unica nel segmento) e autonomia WLTP combinata di 470 km. Cuore della nuova Atto 3 Evo è la batteria da 74,8 kWh, che consente un’autonomia fino a 510 km nel ciclo WLTP.

Sul fronte della ricarica, l’Atto 3 Evo passa dal 10 all’80% in 25 minuti grazie alla potenza in corrente continua fino a 220 kW, resa possibile dall’architettura elettrica a 500 volt. Il sistema infotainment di ultima generazione si basa su un touchscreen centrale da 15,6 pollici, con servizi Google integrati come Google Maps, Google Play Store e Google Assistant.

Sul fronte sicurezza, Atto 3 Evo include una dotazione completa di sistemi di assistenza alla guida, tra cui sette airbag, Adaptive Cruise Control (ACC), Intelligent Cruise Control (ICC), sistema di avviso traffico trasversale anteriore e posteriore, Blind Spot Detection, assistenza al mantenimento di corsia, avviso collisione anteriore e posteriore, riconoscimento segnali stradali e controllo intelligente del limite di velocità. Ma anche maggiore praticità e più comfort. La capacità di carico arriva a 490 litri, espandibili fino a 1.360 litri abbattendo i sedili posteriori. Debutta inoltre un nuovo vano anteriore (“frunk”) da 101 litri, ideale per riporre cavi di ricarica o piccoli bagagli. All’interno, l’abitacolo appare ancora più arioso grazie allo spostamento del selettore del cambio dal tunnel centrale al piantone dello sterzo. Arriva una nuova strumentazione digitale da 8,8 pollici, materiali di alta qualità e una dotazione ulteriormente arricchita con contenuti tipici di segmenti superiori, come l’head-up display e i sedili posteriori riscaldati. “Si tratta della prima vettura che nasce specificatamente su richiesta del mercato europeo, per caratteristiche di abitabilità e di performance. Ed è la prima macchina mainstream che affronta il discorso dei tempi di ricarica spostando la competizione in questo segmento rispetto alla concorrenza”, ha detto lo special advisor for European Market di BYD, Alfredo Altavilla nel corso delle presentazione. “BYD è il primo costruttore cinese ad avere la concezione di un portafoglio per l’Europa diverso da quello per il mercato domestico: ciò riflette la flessibilità con cui l’azienda guarda al mercato europeo”, ha aggiunto.

“Quella che presentiamo oggi non è un semplice restyling della precedente Atto 3, ma un modello completamente nuovo. Parliamo di una vettura con soluzioni tecnologiche avanzate firmate BYD.

Introduciamo un modello a trazione posteriore, che si affianca all’integrale, portiamo in Atto 3 Evo la tecnologia Cell-to-Body, fino alla ricarica rapida capace di portare la batteria dal 10 all’80% in 25 minuti”, ha detto il country manager per BYD e Denza Italia, Alessandro Grosso. “Si tratta quindi di un nuovo concetto europeo di SUV sportivo dentro un mercato mainstream per tutti. Anche il prezzo riflette questa strategia di democratizzazione dell’elettrico: 37.600 euro per la versione Design e 45.100 euro per l’allestimento Excellence”, ha aggiunto.

“Atto 3 Evo si posiziona nel segmento C-SUV, il secondo più rilevante in Italia. Si tratta di un modello pensato per parlare sia al cliente business sia al privato. Rinnovata la motorizzazione, così come il design, studiato per migliorare l’efficienza aerodinamica e l’abitabilità”, ha dichiarato l’head of product di BYD Italia, Davide Lanna. Atto 3 Evo è già ordinabile, con le prime consegne previste in primavera. Il prezzo di lancio per la Design è di 37.600 euro mentre quello di Atto 3 Evo Excellence è di 45.100 euro.

