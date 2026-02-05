MILANO (ITALPRESS) – BYD annuncia l’avvio operativo di una nuova fase della propria organizzazione logistica in Italia, con Gioia Tauro come hub strategico per la gestione e la distribuzione dei veicoli nella parte del centro sud del territorio nazionale, grazie alla collaborazione con Automar S.p.A., operatore specializzato nella logistica automotive.

Questa scelta risponde a una logica di ottimizzazione dei flussi logistici, grazie alla posizione strategica dello scalo e alla possibilità di gestire ingenti volumi, garantendo al tempo stesso velocità, flessibilità e continuità operativa. “La crescita che stiamo registrando richiede una supply chain solida e capillare. Questa partnership è un tassello importante per migliorare il servizio alla nostra rete e la distribuzione. La collaborazione con Automar ci consente di contare su competenze specifiche nella gestione dei veicoli” ha dichiarato Alessandro Grosso, Country Manager BYD e DENZA Italia. “Desideriamo esprimere la nostra gratitudine a BYD per aver scelto Gioia Tauro e Automar come hub logistico per la distribuzione dei propri veicoli. Collaborare con un brand vincente e in forte crescita come BYD conferma il valore del lavoro svolto e il ruolo strategico del nostro terminal” ha concluso Costantino Baldissara, Presidente di Automar S.p.A.

Il modello operativo prevede una gestione integrata che combina trasporto marittimo, collegamenti ferroviari e distribuzione su gomma. Automar svolge le attività a Gioia Tauro attraverso una piattaforma dedicata alla logistica automotive e alla gestione dei veicoli in linea con gli standard richiesti da BYD.

foto: ufficio stampa BYD Italia

