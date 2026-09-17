Busta con proiettile e frasi minatorie al ministro Valditara, avviate le indagini

ROMA (ITALPRESS) – Una busta contenente un proiettile e una lettera con frasi minatorie è stata recapitata nelle scorse settimane presso la sede del Ministero dell’Istruzione e del Merito, indirizzata al ministro Giuseppe Valditara. Sull’episodio intimidatorio è stata presentata formale denuncia agli organi di polizia, che hanno avviato le indagini e gli accertamenti del caso per risalire ai responsabili. L’accaduto ha raccolto l’immediata condanna e la solidarietà del mondo politico. Tra i primi interventi, quello del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha espresso vicinanza al collega: “Se qualcuno pensa di fermare la nostra azione di Governo con le minacce e la violenza si sbaglia di grosso. Mando un abbraccio a Giuseppe, sono certo che non si farà intimidire”.

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