Salvini “L’abolizione del bollo è un punto di partenza, ora la pensione a 64 anni”

MILANO (ITALPRESS) – “L’abolizione del bollo è uno straordinario punto di partenza. Ma appunto: è solo un punto di partenza, si può per esempio allargare anche ad auto più potenti. Nella legge di bilancio penso che vedremo molto altro”. Lo dice Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e leader della Lega, al Corriere della Sera.

Salvini insiste anche sulla “possibilità di andare in pensione a 64 anni. Detassazione delle tredicesime, stipendi più alti per i giovani sono proposte importantissime in cui crediamo molto. Ma la libertà di scegliere quando andare in pensione non è nemmeno una priorità politica: è quello che la gente mi chiede”.

“Le banche stanno accumulando decine di miliardi di profitti. Rinunciare a una piccola parte di questi profitti per Quota 64 è assolutamente ragionevole” aggiunge.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).