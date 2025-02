Busia “Prevenzione della corruzione si basa su aumento trasparenza”

ROMA (ITALPRESS) - "La prevenzione della corruzione si basa sempre di più sull'aumento della trasparenza: abbiamo bisogno che sia nel pubblico che nel privato si investa in trasparenza, perché questa dà insieme efficienza, capacità di agire più rapidamente e allo stesso tempo capacità di controllare e verificare". Lo ha detto il presidente dell'Anac, Giuseppe Busia a margine dello "Zero Corruption Forum”, organizzato da Business at Oecd e Autostrade per l’Italia, con il patrocinio del Ministero al Maxxi di Roma. xi2/mca1/mgg