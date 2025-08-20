Buonfiglio “L’obiettivo del Coni è il sostegno alle società sportive”

MILANO (ITALPRESS) - Un Mondiale per promuovere la canoa, ma soprattutto lo sport e i messaggi legati all'attività fisica. Il presidente del Coni Luciano Buonfiglio si sofferma sui campionati iridati di canoa e paracanoa di Milano 2025 per evidenziare quali saranno gli obiettivi comuni da raggiungere. "Sicuramente essere cresciuto nella federazione canoa - spiega Buonfiglio riferendosi alla sua lunga militanza da numero uno della Fick - mi ha consentito di affrontare questo nuovo incarico con un'esperienza concreta di vita vissuta in federazione, con le società sportive perché oggi è bello parlare di alto livello, però non bisogna mai dimenticarsi che le società sportive vivono un momento estremamente difficile di burocrazia, di crisi dei valori, del volontariato e quindi il pensiero a cui quotidianamente cerchiamo di porre attenzione è proprio il sostegno alle società sportive". pia/gm/mca1