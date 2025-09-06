Buonfiglio “Armani ha aiutato lo sport a diventare grande”

MILANO (ITALPRESS) - "Giorgio Armani è stato un'icona riconosciuta e a noi dello sport ha dato uno stile inconfondibile, siamo i più invidiati. Per noi Giorgio Armani sarà indimenticabile, ha reso grande l'Italia e ha aiutato lo sport a diventare grande". Lo ha detto Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, tra i primi a rendere omaggio allo stilista milanese alla camera ardente allestita all'Armani Theatre. trl/mc/mca1