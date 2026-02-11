Home Video News Cronaca Bufera di neve sull’Etna, soccorse 5 persone rimaste bloccate in auto
CATANIA (ITALPRESS) - I militari della Stazione del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Nicolosi sono intervenuti per prestare soccorso a 5 persone rimaste bloccate con le proprie auto sulla SP 92, zona Etna Sud, sorprese da una violenta bufera di neve nei pressi dei Crateri Silvestri. mgg/mca2 (Fonte video: Guardia di Finanza)