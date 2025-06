Bucci “Sulla diga di Genova si va avanti bene”

GENOVA (ITALPRESS) – “È stato messo il nono cassone, entro fine mese verrà messo anche il decimo. Ci sono anche delle buone notizie: a Vado la produzione del calcestruzzo è aumentata e il nuovo impianto sta dando frutti in anticipo, quindi le cose vanno avanti bene”. Lo ha detto Marco Bucci, presidente della Regione Liguria e commissario straordinario per la diga foranea di Genova, parlando dell’avanzamento dell’opera a margine dell’assemblea di Assagenti a Genova. “Siamo molto confidenti per i tempi e soprattutto per i costi”, ha aggiunto.

