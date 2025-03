Bucci “Scolmatore del Bisagno pronto per autunno 2026”

GENOVA (ITALPRESS) – “Il nostro obiettivo è avere lo scolmatore del Bisagno pronto per l’autunno del 2026 per eventuali allerte rosse”. Lo ha detto il presidente della Liguria e commissario straordinario Marco Bucci a margine del punto stampa convocato in cantiere dopo il trasporto della Tbm che dovrà scavare la galleria principale in grado di mettere in sicurezza il torrente genovese responsabile di alluvioni disastrose.

“Ci sarà ancora un anno, un anno e mezzo, dopodiché lo scolmatore sarà terminato. Non si vedrà, ma aiuterà certamente tutti a dormire sonni più tranquilli, soprattutto quando c’è l’allerta rossa e piove forte. Questo è il messaggio principale”, ha detto Bucci. Il macchinario verrà assemblato a partire da questa settimana e lo scavo dovrebbe iniziare a giugno con l’obiettivo di completare il tunnel entro giugno 2026.

