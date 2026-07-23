Bucci riunisce i civici in ‘Liguria Insieme’: “Ricandidarmi? Ho già detto no, magari il Pd mi fa cambiare idea”

GENOVA (ITALPRESS) – “È un movimento civico, qualcosa che nasce dalle persone che non si riconoscono nell’identità dei partiti e vogliono partecipare alla vita civile. Questo movimento racchiude anche molti amministratori locali che lavorano sulla concretezza, sull’ottenimento dei risultati, sulla soddisfazione dei cittadini, che non fanno ideologia, ma fanno esclusivamente quello che serve per i cittadini per avere una vita migliore”. Lo ha detto Marco Bucci, presidente della Regione Liguria, presentando oggi a Genova “Liguria Insieme”, nuovo soggetto politico che punta a raccogliere tutte le liste civiche del centrodestra a livello regionale.

“Noi non siamo qui per annullare le esperienze precedenti, ma per portarle tutte sotto un ombrello”, ha aggiunto Bucci.

Nel simbolo compare la sagoma della Liguria in arancione su fondo blu con scritta bianca. Il coordinatore è Matteo Campora, ex assessore comunale genovese e attuale capogruppo di Vince Liguria in consiglio regionale: “Sarà un movimento strutturato su tutta la regione, che riunisce tutte le forze civiche regionali – ha detto -. Inizieremo oggi questo percorso e arriveremo poi a ottobre con una assemblea costituente. Ci sarà una vera e propria call for action, una chiamata a tutti coloro che vogliono aderire”.

I primi soggetti che hanno deciso di confluire in Liguria Insieme sono Vince Liguria, Orgoglio Liguria, Vince Genova, Orgoglio Genova, Genova Unita e il gruppo civico Riformisti Liberal Democratici. Per ora non cambierà l’assetto dei gruppi consiliari nelle varie assemblee, anche se l’obiettivo è presentare un solo simbolo ai prossimi appuntamenti elettorali. “Certamente non andiamo a cambiare la struttura che è stata fatta perché provocherebbe un’alterazione al sistema che non è seria – ha spiegato Bucci – e anche perché i cittadini hanno votato quelle persone e quei partiti e sarebbe sciocco oggi cambiare. Noi rispettiamo i cittadini”.

BUCCI “RICANDIDARMI? HO GIÀ DETTO NO, MAGARI PD MI FA CAMBIARE IDEA”

“Io ho già detto quelle che sono le mie intenzioni. Poi se il Pd continua a trattarmi così, magari cambio idea”. Lo ha detto Marco Bucci, presidente della Regione Liguria, parlando di un’eventuale ricandidatura a margine della presentazione del nuovo movimento civico ‘Liguria Insieme’.

Il governatore aveva recentemente escluso l’ipotesi di un secondo mandato in Regione. Ma a spingere oggi è Matteo Campora, coordinatore del neonato movimento: “Il presidente Marco Bucci è parte di questo progetto, è questo progetto, e io sono abbastanza certo che riusciremo a fargli cambiare idea come è già successo in passato”.

– Foto xa8/Italpress –

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